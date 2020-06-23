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Главное к утру: Рашкин признался в убийстве лося, на Алека Болдуина подала в суд помощник режиссера

Коротко о главных новостях к 18 ноября

Фото: Скриншот с Youtube Валерий Рашкин/Twitter

Депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин выложил видеообращение, в котором признался в убийстве лося, из-за которого сейчас его хотят лишить депутатской неприкосновенности. Как заявил депутат, он был у друзей в Саратовской области, которые сказали ему, что охота открыта и разрешение на нее есть, после этого он отправился в лес и когда увидел силуэт животного, похожего на кабана, он выстрелил. Рашкин считает, что стал жертвой обстоятельств и это была спланированная провокация против него. 

По словам депутата, во время задержания он сказал что не убивал лося, а нашел его, из-за того что не хотел подставить своего друга, которого он позвал для погрузки туши животного в машину. Он также добавил, что алкоголем пахло от его друга, а не от него. 

МВД России выявило 12 человек, фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС в рамках одного из эпизодов дела бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, передает ТАСС. По версии следователей, 12 сотрудников Министерства просвещения РФ были фиктивно трудоустроены в Институт общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников, какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату. 

Гинцбург назвал россиян, покупающих поддельные сертификаты о вакцинации, «рассадником новых штаммов». «Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», – цитирует директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга ТАСС. Он добавил, что покупающие сертификаты не только впустую тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности. 

На актера Алека Болдуина, случайно застрелившего на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галину Хатчинс, подала в суд помощник режиссера картины. Как сообщает BBC, помощник режиссера по сценарию фильма Мэми Митчелл подала иск против актера и продюсеров фильма. Она заявила, что по сценарию не было прописано то, что Болдуин будет стрелять из пистолета, и он должен был его просто достать из кобуры. В иске Митчелл также говорится об умышленном причинении ей эмоционального стресса, так как она стояла рядом во время стрельбы, и необходимости компенсации. 

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