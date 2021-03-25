Андрей Караулов: «Депутаты придут к полной анонимности преступлений»

Депутаты Госдумы предложили скрывать не только национальность, но должность и даже пол преступника.

– Нас можно не спрашивать, они все равно уберут национальность, профессию, – уверяет «Собеседник» публицист Андрей Караулов.

– Скоро и имена уберут, потому что если завтра какой-нибудь Володин кого-то задавит, не дай бог – то депутаты придут к полной анонимности преступлений.

– Им надо запретить всё, что порочит. А порочит их всё! – добавляет тележурналист, – Госдума крайне неуклюже пытается делать все, чтобы мы забыли, откуда родом. Русский человек не может без справедливости. Вот это им надо забыть, это надо убить – под видом национальностей, фамилий, должностей и пола, – заключил Караулов.

Напомним, на прошлой неделе, сразу после того, как в Тюмени пьяный сотрудник Следственного комитета на своем BMW задавил насмерть двух дорожных работников, в Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП.

В частности депутат от «Единой России» Анатолий Выборный заявил коллегам в Думе, что совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. По его мнению, прессе не следует упоминать должность представителя какого-либо органа власти. Не упоминать СМИ пол нарушителей ДТП предложил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией единоросс Виталий Бородин. Его идею тут же поддержала депутат фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб.