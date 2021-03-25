Марина Литвинович: «Не лезьте к нам, дорогие власти, не то мы сами вас запретим»

В Госдуме, похоже, «принтер» ограничений включили на полную мощность.

Сразу вслед за законопроектом от Чеченского парламента, который предложил скрывать в СМИ национальность, расу и религию преступника, в другом богатом нефтяном городе произошло ЧП, после которого избранники решили скрывать уже должность и пол преступника. На прошлой неделе в Тюмени пьяный сотрудник Следственного комитета на своем BMW задавил насмерть двух дорожных работников.

В Госдуме тут же призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП. В частности депутат от «Единой России» Анатолий Выборный заявил коллегам в Думе, что совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. По его мнению, прессе не следует упоминать должность представителя какого-либо органа власти. Не упоминать СМИ пол нарушителей ДТП предложил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией единоросс Виталий Бородин. Его идею тут же поддержала депутат фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб.

– Я бы предложила российским властям, наконец, остановиться и перестать запрещать. Это ведь так просто! – заявила «Собеседнику» политолог Марина Литвинович.

– И так в последнее время вся наша жизнь превратилась в постоянный контроль, запреты и окрики: то маску надень, то прививку сделай, то штрафы заплати, то налоги, туда не езжай, это не покупай, QR-код покажи…

Страдают ведь не только СМИ, но и все граждане нашей страны! Так что – дайте нам всем вздохнуть свободно, не лезьте к нам, дорогие власти, не то мы сами вас запретим, – заключила правозащитница Литвинович.