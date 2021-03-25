Владелец шахты «Листвяжная» в Кузбассе оказался в огромных убытках

Холдинговая компания «Сибирский деловой союз», являющийся конечным бенефициаром шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, в последние годы находится в огромных убытках, следует из данных системы СПАРК, на которые обратил внимание «Собеседник». 25 ноября там произошло ЧП, в результате которого погиб 51 человек.

Как следует из бухгалтерской отчетности, 2020 год «СДС» закончил с убытком в 414 млн руб., 2019-й - 168 млн руб. В 2016 году компания и вовсе ушла в минус на 21,5 млрд руб.

Президентом СДС является бывший участник списка Forbes Михаил Федяев. По данным самого издания, в последние годы холдинг изрядно «похудел» из-за распродажи активов.

В свою очередь холдинговая компания «СДС-Уголь», входящая в некогда могущественную империю, находится в небольшой прибыли. В 2020 году она заработала 14,5 млн руб. Но в настоящее время фирма является ответчиком сразу по нескольким искам, рассматриваемым арбитражными судами. Их общая сумма превышает 2 млн руб.

Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» основана 12 августа 2004 года. ХК является одним из крупнейших в РФ производителей энергетического угля. В состав СДС входят кузбасские угольные разрезы «Черниговец», «Восточный», «Первомайский», шахты «Южная» и «Листвяжная», обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий.

ЧП на шахте в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, пострадало 76 человек, 64 из них госпитализированы.

Власти Кузбасса назвали в качестве предварительной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси.