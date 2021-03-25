Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:11

«Кому не нравится — газуйте домой!». Шахтеры «Листвяжной» рассказывают о нарушениях техники промышленной безопасности

По словам горняков, превышение уровня метана было нормой на шахте

photo
Фото: @Pixabay

После взрыва метана на шахте «Листвяжной» шахтеры и родственники тех, кто остался под землей, начали говорить о нарушениях техники безопасности. Горняки утверждают, что уровень метана на шахте зашкаливал, чтобы сбить показатели датчиков, их проклеивали изнутри скотчем и прибегали к другим манипуляциям.

Корреспондент «Собеседника» пообщалась с шахтерами и их родственниками, которые также подтверждают: высокий, взрывоопасный уровень метана в шахте был нормой. 

-С января этого года превышение было точно, - рассказал «Собеседнику» шахтер Сергей. Он просит не называть фамилию, впрочем, как и многие: «все забудется и скоро начнется охота на ведьм, начальство наше никуда не денется». – Для нас это уже стало нормой, шли, не удивлялись и не боялись, мужики, которые приходили работать с других шахт, были в шоке. Но у нас кредиты, семьи. Скажет горный мастер, что метан 4%, между собой обсудим и работаем. На 4-ом участке я тоже был, и знаю, какой там принцип работы. По нашему «проехали дорогу», то есть срубили часть угольного пласта комбайном, и должно пройти время, чтобы угольная пыль ушла, уровень метана упал, а там никто не ждал, все время гнали. Простои случались только тогда, когда были технические неполадки, например, цепи порвались у комбайна...Даже болгаркой в лаве работали, так что взрыв мог случиться в любой момент. 

Жительница города Белова Наталья Лягаева, у которой на шахте работали муж и дядя, рассказала, что о превышении знали все. уровень метана порой достигал 6%. Но работали.

--Не выполнил план - нет тебе премии, получай 70 тысяч, а с премией 100 тысяч рублей. Муж сейчас говорит, что сами виноваты, что не жаловались, хотели заработать. Другие шахты у нас есть, но сейчас устроиться на работу очень тяжело. 

--Помню на исходящей струе было и 7% метана, - рассказал шахтер 2-го участка. – И начальник орал «запускайтесь!». На шахте беспредел был конкретный. Начальник говорил «Кому не нравится — газуйте домой!». Чтобы хорошо проветрить, им некогда было, надо было бабло делать. Слышал такую историю от наших мужиков, в лаве, где основной уголь добывают, загорелся привод, который уголь на гора выдаёт, так его на ходу огнетушителем гасили. А должны были приостановить работы, погасить, отзвониться диспетчеру.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 2 часа назад

«Херувимы в шоке!» Патриарх Кирилл отстранил от службы Епископа, ударившего священника во время литургии

Общество 3 часа назад

Ухаживавший за своей бабушкой в больнице под видом врача томич из-за угроз уехал из России

Общество 4 часа назад

Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский холл»

Общество 4 часа назад

Эксперт Роспотребнадзора опроверг сообщение об обнаружении штамма «омикрон» в России

Общество 6 часов назад

Новый штамм COVID-19 «омикрон» добрался до России

Общество 8 часов назад

В Госдуме рассказали, какие важные законы вступят в силу в декабре

Общество 9 часов назад

Число пострадавших после взрыва на шахте в Кузбассе выросло до 76

Общество 1 день назад

Водитель трамвая поехал на обед, а не на конечную. Прокуратура начала проверку

Общество 1 день назад

В Чечне в школьную программу по истории включили книгу об отце Кадырова. Её написал полицейский

Общество 1 день назад

«Гинцбург стал ассоциироваться с Лёней Голубковым»: в сети вновь проходятся по создателю «Спутника V»

Общество 1 день назад

«Чтобы прочитать мнение народа о QR-кодах, Володину понадобится лингвист, знающий языковые шедевры»

Общество 1 день назад

«Глюкоза, родная, ну, ты чего делаешь?» В Госдуме ответили на идею открыть курилки в школах

Общество 1 день назад

«Как Заворотнюк»: Калашникова рассказала, как спасают Градского

Общество 1 день назад

Правительство запустило пилотный проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Пока в 10 регионах

Общество 1 день назад

Из «Вышки» уволили ещё двух профессоров. Юристы критически относятся к состоянию права в РФ

Общество 1 день назад

Противник QR-кодов распылила в полицейских дихлофос. На неё завели уголовное дело

Политика 1 день назад

Жириновский назвал ФСИН «сталинской системой лагерей» и призвал к её реформированию

Общество 1 день назад

Меркель уйдет с музыкой, «безумный» приговор пиарщику, мэр на два дня. Главное к 27 ноября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика