«Кому не нравится — газуйте домой!». Шахтеры «Листвяжной» рассказывают о нарушениях техники промышленной безопасности

После взрыва метана на шахте «Листвяжной» шахтеры и родственники тех, кто остался под землей, начали говорить о нарушениях техники безопасности. Горняки утверждают, что уровень метана на шахте зашкаливал, чтобы сбить показатели датчиков, их проклеивали изнутри скотчем и прибегали к другим манипуляциям.

Корреспондент «Собеседника» пообщалась с шахтерами и их родственниками, которые также подтверждают: высокий, взрывоопасный уровень метана в шахте был нормой.

-С января этого года превышение было точно, - рассказал «Собеседнику» шахтер Сергей. Он просит не называть фамилию, впрочем, как и многие: «все забудется и скоро начнется охота на ведьм, начальство наше никуда не денется». – Для нас это уже стало нормой, шли, не удивлялись и не боялись, мужики, которые приходили работать с других шахт, были в шоке. Но у нас кредиты, семьи. Скажет горный мастер, что метан 4%, между собой обсудим и работаем. На 4-ом участке я тоже был, и знаю, какой там принцип работы. По нашему «проехали дорогу», то есть срубили часть угольного пласта комбайном, и должно пройти время, чтобы угольная пыль ушла, уровень метана упал, а там никто не ждал, все время гнали. Простои случались только тогда, когда были технические неполадки, например, цепи порвались у комбайна...Даже болгаркой в лаве работали, так что взрыв мог случиться в любой момент.