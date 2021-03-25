«Правильный брендинг и болезнь отступит»: В Сети высмеяли идею заменить термин «QR-код»

Сегодня РБК со ссылкой на источники в администрации президента и в кабмине сообщил о намерении властей заменить фразу «QR-код» на близкую по значению, но не вызывающую столь негативной реакции в обществе. В числе названных вариантов: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» и другие — аналогичные названия уже встречаются в странах ЕС.

Близкий соратник Алексея Навального, политтехнолог Леонид Волков воспринимает эту новость как попытку властей ввести QR-коды, просто назвав их по-другому, вместо того чтобы решать действительно важные проблемы, связанные со здравоохранением и «провалом» кампании по вакцинации населения:

«Других проблем в стране нет, главный инструмент для победы над эпидемией — это, конечно, правильный брендинг для QR-кода. Вот придумают в Кремле, как «нестрашно» QR-коды назвать, так сразу и отступит болезнь, — иронизирует он. — Можно ли придумать более точную иллюстрацию к анекдоту про перестановку кроватей в публичном доме?»

По мнению Волкова, в итоге это всё выльется в некий новый термин, которым заменят QR-коды, но при этом власти «так и продолжат врать и ничего не делать», а противники QR-кодов без проблем догадаются, что за новым названием скрывается старый QR-код и лишь укрепятся в своей решимости противостоять действиям властей.

Главный редактор «Медиазоны»* Сергей Смирнов** уже предложил свой вариант фразы, которой можно заменить QR-коды, не упоминавшегося в статье РБК: «Электронная филькина грамота».

В свою очередь политолог Федор Крашенинников, высмеивая эту инициативу, предлагает Кремлю другой подход:

«QR-коды надо просто официально назвать «Не QR-код!» — и смело вводить». Тогда люди, выступавшие против «QR-кодов» «увидят, что это не QR-код и сразу успокоятся».

*«Медиазона» объявлена в России СМИ-«иностранным агентом».

**Сергей Смирнов объявлен в России СМИ-«иностранным агентом».