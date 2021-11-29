Из Петербурга депортировали американца-преподавателя СПбГУ

Преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ Майкл Фрис депортирован из России, пишет «Бумага» со ссылкой на студенческое сообщество в Telegram.

Майкл Фрис был задержан по пути в вуз и арестован на 72 часа. Ему аннулировали рабочую визу и университет разорвал с ним контракт. С официального сайта СПбГУ пропала информация о нем.

Ранее Фирс был куратором программ обмена с американской организацией Bard College, что была признана нежелательной в России. «Фонтанка» пишет, что именно это стало основанием для выдворения. Решения принимала ФСБ.

Запрет на въезд для него установлен до 11 ноября 2026 года. Последние десять лет Майкл Фирс проживал в России.

Организация Bard College была признана нежелательной из-за связи с Джорджем Соросом.