Четыре организации, включая "Фонд Ходорковского", объявлены в РФ нежелательными
Это решение было вынесено сегодня Генпрокуратурой РФ
Четыре неправительственные организации признаны Генпрокуратурой РФ как представляющие угрозу конституционному строю и безопасности России, пишет «Коммерсантъ». Эти структуры объявлены «нежелательными».
Среди них «Фонд Будущее России» и «Оксфордский российский фонд» из Великобритании, «Европейский выбор» из Франции, а также «Фонд Ходорковского».
Напомним, что в списке нежелательных уже значатся три организации, связанные с Ходорковским.
Также ранее статус нежелательной организации получили американский университет Bard College и чешская организация «Компания свободы информации».
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Рубрика: Политика