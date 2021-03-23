Четыре организации, включая "Фонд Ходорковского", объявлены в РФ нежелательными

Четыре неправительственные организации признаны Генпрокуратурой РФ как представляющие угрозу конституционному строю и безопасности России, пишет «Коммерсантъ». Эти структуры объявлены «нежелательными».

Среди них «Фонд Будущее России» и «Оксфордский российский фонд» из Великобритании, «Европейский выбор» из Франции, а также «Фонд Ходорковского».

Напомним, что в списке нежелательных уже значатся три организации, связанные с Ходорковским.

Также ранее статус нежелательной организации получили американский университет Bard College и чешская организация «Компания свободы информации».