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Ухаживавший за своей бабушкой в больнице под видом врача томич из-за угроз уехал из России

Как рассказал Сергей Самборский, он перестал чувствовать себя в безопасности в стране

Фото: Скриншот с Youtube-канала The Insider*

Житель Томска Сергей Самборский, который переоделся врачом и ухаживал за своей бабушкой в ковидном госпитале, покинул страну. Об этом он сообщил The Insider*.

Как рассказал Сергей, он перестал чувствовать себя в безопасности в стране, сейчас он находится в Тбилиси. 

Ранее Самборский сообщил, что после огласки истории и жалобы в прокуратуру он не смог улететь из Москвы обратно в Томск, поскольку, по его словам, его могли снять с самолета. Он также рассказал, что против него развернулась информационная война, и он боится за свою семью. 

В конце октября мужчина переоделся в защитный костюм и три дня ухаживал в больнице за своей бабушкой. Он рассказал, что за пенсионеркой не ухаживали, неправильно кормили и не давали даже воды. Позже его раскрыли и ему пришлось сбежать. 

После этого он обратился в саму больницу, местный департамент здравоохранения, Следственный комитет и Генпрокуратуру. В больнице у него потребовали написать отказ от госпитализации и забрать бабушку домой, а на прием к главе СК Александру Бастрыкину его не приняли. Через два дня пенсионерка умерла. Причиной смерти врачи назвали коронавирусную инфекцию, пневмонию, острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность.

*The Insider – признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Рубрика: Общество

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