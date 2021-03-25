В Томской области внук три дня ухаживал за бабушкой, проникнув в ковид-госпиталь под видом врача

Департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проведет служебную проверку в респираторном госпитале медсанчасти №2. В медучреждение проник внук пациентки, который на протяжении трех дней ухаживал за бабушкой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного депздрава.

В Сети появилось видео, где молодой человек в защитном костюме проникает в стационар, он ухаживает за пожилой женщиной и общается с медперсоналом, представляясь врачом и выдавая указания. Парень настаивает, что его бабушке не оказывался должный уход и лечение, ее не кормят и не меняют подгузники.