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В Томской области внук три дня ухаживал за бабушкой, проникнув в ковид-госпиталь под видом врача

Заместитель губернатора инициировал проверку в респираторном стационаре

Фото: скриншот ТВ-2

Департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проведет служебную проверку в респираторном госпитале медсанчасти №2. В медучреждение проник внук пациентки, который на протяжении трех дней ухаживал за бабушкой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного депздрава.

В Сети появилось видео, где молодой человек в защитном костюме проникает в стационар, он ухаживает за пожилой женщиной и общается с медперсоналом, представляясь врачом и выдавая указания. Парень настаивает, что его бабушке не оказывался должный уход и лечение, ее не кормят и не меняют подгузники.

Проверка инициирована заместителем губернатора Томской области по соцполитике Аленой Левко.

«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19. В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности»

, – заявила Левко.

На видео молодой человек обращается в СК с просьбой провести проверку в госпитале. Его предупредили, что на работу с обращением уйдет около месяца.

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