Противник QR-кодов распылила в полицейских дихлофос. На неё завели уголовное дело

25 ноября группа граждан, выступающих против принятия закона о QR-кодах, попыталась попасть в здание Законодательного собрания Вологодской области, где в этот день должны были рассматривать соответствующий федеральный закон. Они пытались прорваться внутрь с плакатами, а во время задержания полицией одна из протестующих, 46-летняя женщина, распылила в их сторону «неустановленный газ», сообщает пресс-служба регионального отделения Следственного комитета.

Можно предположить, что это был дихлофос, так как на месте событий полиция нашла баллончик с соответствующей надписью.

Против жительницы Череповца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ о применении насилия не опасного для жизни или здоровья по отношению к сотруднику правоохранительных органов. Ей может грозить до пяти лет колонии.

Суд на время следственных действий оставил её на свободе под подпиской о невыезде.