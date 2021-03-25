Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:05

Противник QR-кодов распылила в полицейских дихлофос. На неё завели уголовное дело

Женщине грозит до пяти лет колонии по статье о применении неопасного насилия к полицейскому. Её отпустили под подписку о невыезде

Фото: Скриншот из видео с потасовкой в здании Закса

25 ноября группа граждан, выступающих против принятия закона о QR-кодах, попыталась попасть в здание Законодательного собрания Вологодской области, где в этот день должны были рассматривать соответствующий федеральный закон. Они пытались прорваться внутрь с плакатами, а во время задержания полицией одна из протестующих, 46-летняя женщина, распылила в их сторону «неустановленный газ», сообщает пресс-служба регионального отделения Следственного комитета.

Можно предположить, что это был дихлофос, так как на месте событий полиция нашла баллончик с соответствующей надписью.

Против жительницы Череповца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ о применении насилия не опасного для жизни или здоровья по отношению к сотруднику правоохранительных органов. Ей может грозить до пяти лет колонии.

Суд на время следственных действий оставил её на свободе под подпиской о невыезде.

Теги: #QR-код, #QR-коды

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 42 минуты назад

«Гинцбург стал ассоциироваться с Лёней Голубковым»: в сети вновь проходятся по создателю «Спутника V»

Общество 45 минут назад

«Чтобы прочитать мнение народа о QR-кодах, Володину понадобится лингвист, знающий языковые шедевры»

Общество 46 минут назад

«Глюкоза, родная, ну, ты чего делаешь?» В Госдуме ответили на идею открыть курилки в школах

Общество 48 минут назад

«Как Заворотнюк»: Калашникова рассказала, как спасают Градского

Общество 1 час назад

Правительство запустило пилотный проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Пока в 10 регионах

Общество 3 часа назад

Из «Вышки» уволили ещё двух профессоров. Юристы критически относятся к состоянию права в РФ

Политика 4 часа назад

Жириновский назвал ФСИН «сталинской системой лагерей» и призвал к её реформированию

Общество 5 часов назад

Меркель уйдет с музыкой, «безумный» приговор пиарщику, мэр на два дня. Главное к 27 ноября

Общество 14 часов назад

Что известно о новом штамме «омикрон», пополнения в реестре иноагентов и дела по следам пыток: новости к полуночи 26 ноября

Общество 16 часов назад

«Мемориал»: дело о ликвидации

Политика 16 часов назад

К Сидоровым пришлось

Общество 16 часов назад

Константина Котова арестовали на 9 суток за призывы выйти в защиту «Мемориала»*

Общество 16 часов назад

Главреда телеграм-канала Sota объявили иностранным агентом

Общество 17 часов назад

Бастрыкин вылетел вслед за Моргенштерном на Ближний Восток

Общество 18 часов назад

Андрей Караулов: «Началась охота на ведьм»

Общество 19 часов назад

Владимир Познер против запрета на упоминания в СМИ должности преступника

Общество 19 часов назад

«Вместо реальной борьбы с бедностью – постоянные попытки манипулировать статистикой»

Общество 19 часов назад

«Когда тебя берут во дворе для допроса, задумываешься»: Блогер Ларин, давший показания по делу Хованского, уехал из России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика