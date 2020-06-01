Вакцину от COVID-19 для детей от 12 лет начнут применять в России к концу декабря

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что новая вакцина для подростков «Спутник-М» против COVID-19 будет доступна примерно через три недели, передает РИА Новости.

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о регистрации в России вакцины от коронавируса для подростков «Гам-КОВИД-Вак М». Препарат центра Гамалеи предназначен для детей от 12 до 17 лет.

Новая вакцина также состоит из двух препаратов, которые надо вводить с разницей в 21 день, но имеет меньшую дозировку чем для взрослых. В Минздраве подчеркивали, что новый препарат прошел все необходимые клинические исследования, показав высокую безопасность и эффективность.

В среду Владимир Путин призвал подумать о создании вакцины от COVID-19 для детей от двух лет.