Путин призвал подумать о создании вакцины от COVID-19 для детей от двух лет

Президент России предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет. Передает РИА Новости его слова на совещании с членами правительства.

На совещании он спросил у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что в некоторых других странах, таких как КНДР, начали работать над вакциной для детей с двух лет.

Голикова на этот вопрос ответила положительно, тогда президент заявил, что «нам тоже нужно над этим подумать».

На совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что в России сегодня зарегистрируют вакцину от коронавируса для подростков. Препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет. А Владимир Путин рассказал о том, что сделал назальную прививку от COVID-19.