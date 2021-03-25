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Путин призвал подумать о создании вакцины от COVID-19 для детей от двух лет

Ранее вице-премьер Голикова сообщила о том, что в России сегодня зарегистрируют вакцину от коронавируса для подростков

Детская вакцинация
Фото: АГН Москва

Президент России предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет. Передает РИА Новости его слова на совещании с членами правительства.

На совещании он спросил у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что в некоторых других странах, таких как КНДР, начали работать над вакциной для детей с двух лет.

Голикова на этот вопрос ответила положительно, тогда президент заявил, что «нам тоже нужно над этим подумать». 

На совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что в России сегодня зарегистрируют вакцину от коронавируса для подростков. Препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет. А Владимир Путин рассказал о том, что сделал назальную прививку от COVID-19.

Владимир Путин сообщил, что сделал назальную вакцину от COVID-19
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