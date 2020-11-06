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Еще одно уголовное дело о педофилии завели против экс-депутата от КПРФ

Обвиняемым может быть Александр Коршук, который избрался в 2019 году от партии КПРФ, а позже вышел из фракции

Фото: Global Look Press

Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Его обвиняют в том, что в конце 2019 года в Барнауле он изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги, сообщается на сайте регионального СУ СК. 

Как отмечается, девочка лишь спустя два года осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении. По ходатайству следователя депутат отправлен в СИЗО на два месяца. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей), ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

По данным агентства «Банкфакс», речь может идти об Александре Коршуке, который избрался в новый созыв Госсобрания в 2019 году от партии КПРФ, позже он вышел из фракции и перешел к независимым депутатам. Один из народных избранников Сергей Кухтуеков рассказал, что их объединение опасается возможных провокаций в связи со своей оппозиционной политикой в Госсобрании. По его словам, с Александром они потеряли связь 25 ноября и никто из коллег не знает место его нахождения.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело против депутата Заксобрания Приморья от КПРФ Артема Самсонова. Его обвинили по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») за то что он показал предмет интимного характера 11-летнему ребенку.

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