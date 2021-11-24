В Госдуме предложили не называть должности виновных в ДТП

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил не упоминать в СМИ должности виновных в ДТП из-за формируемого негативного мнения. Об этом он заявил на фоне смертельного ДТП в Тюмени с участием майора Следственного комитета в интервью «Газете.Ru».

«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно – например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений – в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», – заявил Выборный.

По его словам, бывают случаи, когда после возбуждения уголовного дела человека могут оправдать в суде, при этом успевает пострадать репутация человека и организации, в которой он работает.

Ранее в Тюмени майор юстиции, заместитель начальника следственного отдела регионального управления СК сбил двух дорожных рабочих, в его крови нашли алкоголь.

На прошлой неделе Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать национальности преступника в СМИ. Как отмечается в пояснительной записке к документу, распространение подобных сведений расценивается как «оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».