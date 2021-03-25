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Чечня предложила запретить упоминать в СМИ национальность преступника, законопроект внесен в Госдуму

По мнению авторов, распространение подобных сведений – это оскорбление граждан, не имеющих отношения к преступлениям

Фото: Global Look Press

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать национальности преступника в СМИ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. 

Изменения предлагают внести в статью 4 федерального закона «О средствах массовой информации». 

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», – говорится в документе.

В пояснительной записке к документу сказано, что проектом федерального закона предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений.

Как отмечается в записке, распространение подобных сведений расценивается как «оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности». 

«Подобная информация, как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов», – подчеркивают авторы законопроекта. 

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