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Татарстан смягчает требования к QR-кодам в общественном транспорте

Теперь ездить на нем смогут привитые первой дозой или имеющие медотвод, а также военные

Фото: «Метроэлектротранс»

Для проезда в общественном транспорте в Татарстане с завтрашнего дня можно будет не только общефедеральные QR-коды, но и разрешения, получаемые внутри Республики, заявили в пресс-службе президента Рустама Минниханова. Теперь больше категорий граждан смогут ездить на общественном транспорте.

В частности, речь идет о том, чтобы разрешить проезд людям, вакцинированным только первой дозой препарата, а также тем, у кого есть справка о наличии медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. Чтобы получить последнее, понадобится подтверждение из медицинской организации, передает «Интерфакс».

Также ездить в автобусах и на метро смогут привитые военнослужащие — в рассматриваемом сейчас законе о QR-кодах говорится, что для них будет разработан отдельный вид документов о вакцинации.

Теги: #QR-код, #QR-коды

Рубрика: Общество

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