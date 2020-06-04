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Собянин призвал сократить количество мигрантов среди коммунальщиков в Москве

Ранее Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках в Москве и привлекать больше россиян из регионов

Фото: Global Look Press

В Москве есть резерв к сокращению количества мигрантов в районных коммунальных службах, поэтому этой возможностью надо пользоваться, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», – сказал Собянин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках в Москве и привлекать больше россиян из ближайших регионов.

Позже он сообщил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более, чем в два раза.

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