Бутман рассказал, как Путин играет на клавишных инструментах

Недавно о музыкальных вкусах президента России рассказала певица Лариса Долина. По ее словам, Владимир Путин полюбил джаз, слушая ее выступления, а также, выступления Игоря Бутмана.

Джазмен в своем интервью NEWS.ru добавил, что Путину больше всего нравятся классики джаза.

- Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Гленн Миллер - это мастера, сделавшие джаз популярным во всём мире. В его музыкальной коллекции, наверно, есть хорошие зарубежные диски, — сказал Бутман, - Мы играли и джаз, и классику на концертах, где нас слышал Владимир Владимирович. Играли свои собственные произведения.

По словам музыканта, Владимир Путин и сам успевает заниматься музыкой, несмотря на рабочий график. Произведения Иогана Себастьяна Баха он «играет двумя руками», рассказал Игорь Бутман.