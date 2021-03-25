Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:37

Владимир Путин сообщил, что сделал назальную вакцину от COVID-19

Он отметил, что никаких ощущений после прививки у него не было

Фото: Global Look Press

Президент России рассказал, что сделал назальную вакцину от коронавируса. По его словам, никаких ощущений после этого у него не было. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, передает РБК.

«Через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (замдиректора Центра им. Гамалеи – прим.ред), он же сам мне сделал и вторую часть процедуры – порошок назальной формы», – рассказал президент.

22 Ноября Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от коронавируса. Для повторной вакцинации Путин использовал «Спутник Лайт». Также он заявил, что собирается стать участником испытания назальной формы «Спутника V».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 37 минут назад

В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для детей

Общество 1 час назад

Законопроект о введении QR-кодов в России могут принять до Нового года

Расследование 1 час назад

После публикации «Собеседника» СК возобновил дело о загадочном исчезновении россиянина

Общество 1 час назад

Расстреливать, сажать, высылать. Чиновники переходят от пропаганды вакцинации к открытым угрозам

Происшествия 2 часа назад

У второй ракетки мира Даниила Медведева украли часы за 200 тысяч евро

Общество 2 часа назад

Росатом представил новое образовательное приложение для школьников

Общество 2 часа назад

«Вся страна – красная зона»: Коммунисты ответили врачам, пригласившим Зюганова в «красную зону» больниц

Общество 3 часа назад

В России за сутки коронавирусом заразилось 33 558 человек

Общество 4 часа назад

«Затыкают рты всем, у кого альтернативная точка зрения»: Вячеслав Лысаков о приглашении главврачей посетить ковидные больницы

Общество 4 часа назад

Врачи назвали новые тяжелые симптомы у детей при COVID-19

Общество 5 часов назад

Навальный подал новый иск к колонии из-за постановки его на учет как экстремиста

Общество 6 часов назад

Совфед поддержит штрафы за объявления о продаже поддельных справок

Общество 6 часов назад

Депутат от ЕР призвал расстреливать за поддельные сертификаты о вакцинации, в аптеках сезонный дефицит, промашка Дзюбы - главное к утру 24 ноября

Общество 7 часов назад

Главврачи пригласили известных противников вакцинации на экскурсию в морги и реанимации

Общество 15 часов назад

Ковид отступает, Акинфеев покупает квартиру, а Долина получает грант: новости к полуночи 23 ноября

Общество 17 часов назад

Родители детей с особенностями развития просят отпустить ректора «Шанинки» домой к аутичному сыну

Общество 19 часов назад

Умерла Марфа Пешкова – внучка Максима Горького и сноха Лаврентия Берии

Общество 20 часов назад

«Наказание должна нести власть, творящая беззаконие»: общество бурлит от введения QR-кодов на транспорте в Казани

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика