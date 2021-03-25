Владимир Путин сообщил, что сделал назальную вакцину от COVID-19

Президент России рассказал, что сделал назальную вакцину от коронавируса. По его словам, никаких ощущений после этого у него не было. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, передает РБК.

«Через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (замдиректора Центра им. Гамалеи – прим.ред), он же сам мне сделал и вторую часть процедуры – порошок назальной формы», – рассказал президент.

22 Ноября Владимир Путин заявил, что ревакцинировался от коронавируса. Для повторной вакцинации Путин использовал «Спутник Лайт». Также он заявил, что собирается стать участником испытания назальной формы «Спутника V».