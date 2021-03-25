Навальный подал новый иск к колонии из-за постановки его на учет как экстремиста

Политик Алексей Навальный подал новый иск к администрации ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, где он отбывает наказание. Информация об этом появилась в картотеке Петушинского районного суда Владимирской области.

Как говорится в материале на сайте суда, в иске оспариваются действия (бездействия) органов госвласти, органов местного самоуправления, иных органов, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Суть искового заявления не раскрывается.

В суде пояснили ТАСС, что Навальный просит признать незаконным решение комиссии исправительной колонии о постановке его на профилактический учет как «лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности». Предварительное заседание по делу назначено на 9 декабря.

Предыдущие иски оппозиционера были связаны с тем, что он просил суд признать незаконными решения об отказе в выдаче и проверке на экстремизм книг для него. Еще один иск касался его постановки на учет как склонного к побегу – суд признал такое решение сотрудников исправительного учреждения законным, апелляция была отклонена, а позже Навального поставили на учет как экстремиста и террориста.