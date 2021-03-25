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Ковид отступает, Акинфеев покупает квартиру, а Долина получает грант: новости к полуночи 23 ноября

Дайджест новостей к окончанию вторника

Фото: ВК-сообщество «Жесть Ярославля»

В России постепенно снижается число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки установлено 33 996 случаев заболевания. Высоким остаётся число умерших – за сутки скончались 1234 человека. Число выздоровевших за сутки превысило число заболевших – 36 051 человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил журналистов, что пока рано говорить о продлении новогодних каникул в связи с ситуацией вокруг пандемии. Основной проблемой в этом вопросе он назвал недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации.

Бывшему пресс-секретарю Мелекесской епархии Георгию Сухобокому запретили «появляться в алтаре и в храме», а также причащаться в религиозном учреждении. Напомним, священнослужитель ранее был уволен за то, что написал в соцсетях пост в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

В Татарстане 14-летнего подростка, планировавшего устроить стрельбу в школе, где он учится, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, передаёт ТАСС. Против него возбудили дело о подготовке к убийству двух и более лиц. Дома у молодого человека нашли винтовку. ЦОС ФСБ сообщал, что к преступлению подростка склонял некий житель Украины Овсюк Ярослав.

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый по статье о госизмене, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой на время следствия изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест

«Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине»

, – обратился Сачков к Путину.

«Роскомсвобода» обнаружила, что текст песни группы «Порнофильмы» «Нищих убивай» признан волгоградским судом экстремистским.

«Нам всегда казалось очевидным, что эта песня поётся от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным»

, – возмутились музыканты, которые даже не фигурировали в списке ответчиков по делу. Обвинение было предъявлено пользователям Сети, на страницах которых была обнаружена аудиозапись.

Коротко о других новостях:

  • Лариса Долина получила президентский грант в размере 29 миллионов рублей на открытие собственной вокальной школы в Москве
  • Умерла Марфа Пешкова – внучка Максима Горького и сноха Лаврентия Берии
  • Сообщество родителей, воспитывающих аутичных детей, потребовало перевести ректора «Шанинки» Сергея Зуева под домашний арест из СИЗО. Профессор воспитывает аутичного сына
  • Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев купил в Москве квартиру за 300 миллионов рублей
  • Актриса Светлана Светличная госпитализирована в психиатрическую больницу


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Рубрика: Общество

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