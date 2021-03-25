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Лариса Долина получила президентский грант в ₽29 млн на открытие вокальной школы

Сейчас команда певицы ищет помещение под учреждение в Москве

Фото: YouTube-канал «Скажи Гордеевой»

Лариса Долина

Лариса Долина в интервью Катерине Гордеевой сообщила, что некая её поклонница оформила заявку на президентский грант для открытия вокальной школы под руководством певицы.

«Я не ожидала, что это утвердят вообще. У меня никогда ничего не выходило в этом смысле. Я всю жизнь прошу и ничего не получаю. Просила здание у Лужкова, репетиционную базу, и отказали. Собянин мне тоже отказал. Ну, не он лично, его помощники, потому что меня даже к нему и не пускают. Вообще смешно это говорить, грустно это всё»

, – рассказала Лариса Долина. Поклонница, чьё имя певица не называет, работает в «этой структуре» и подавала заявку на открытие школы по собственной инициативе. Грант в итоге утвердили. Его сумма составляет 29 миллионов рублей.

«В масштабах самого фонда это, наверное, не очень большая сумма, но для меня значительная», – заявила артистка.

Напомним, на президентских выборах 2018 года Лариса Долина была включена Центризбиркомом в список доверенных лиц Владимира Путина.

С 2016 года Долина является заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.

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