Умерла Марфа Пешкова – внучка Максима Горького и сноха Лаврентия Берии

Марфа Пешкова прожила долгую, сложную и прекрасную жизнь. Внучка Горького и сноха Берии, подруга дочери Сталина Светланы Аллилуевой пережила много горестей в своей жизни, но оставалась дружелюбной и открытой.

Человек потрясающего обаяния и по-женски манкая, она в августе отметила 95-летие. Марфа Максимовна была вне времени и всех запретов, настолько уверенная в себе. Терпеливая и самодостаточная, она была современна, но при этом никогда не забывала о своих великих предках и ушедших родственниках, беседу о которых всегда поддерживала с удовольствием.

– Никогда и ничего не бойся, – наставляла меня Марфа Максимовна. – При любых обстоятельствах важно лишь одно – оставаться самой собой.

– Ходи больше пешком, – советовала она мне, каждый раз, когда мы с ней общались. – Своей фигуре я обязана, конечно, генетике, но и ходьбе тоже, – делилась Марфа Пешкова, – несмотря на погоду, я всегда хожу среди сосен пешком. Движение – это жизнь. Движение и любовь – вот то, что наполняет человека, даёт смысл и стимул к жизни. Никогда не бойся поправиться, тогда будешь в форме.

Походка у Марфы Максимовны была царственная, она не переходила, а словно переплывала из одной комнаты в другую. В квартире, что находится в знаменитом подмосковном посёлке очень чисто, элегантно и без всякой роскоши, только самое необходимое.

– Здесь, – рассказывала хозяйка всё осталось от бывших хозяев, которые уехали за границу, моей мебели нет, мои – книги, иконы, фото родных и дедушкины вещи.