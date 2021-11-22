Новый срок Байдена, масочные дела, Дуров стал французом, референдум о запрете QR-кодов. Главное к 23 ноября

США ввели новые санкции в связи со строительством уже завершенного «Северного потока-2». Под них попала кипрская компания Transadria Ltd. и принадлежащие ей суда. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. При этом санкции против судна Blue Ship, также участвовавшего с реализации проекта, вводить не стали из-за его связей с немецким правительством, передает Bloomberg.

Президент США Джо Байден действительно намерен идти на второй срок, заявила официальный представитель его администрации Джен Псаки. «Да, это его намерение», — приводит её слова Reuters.

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров ещё в апреле этого года получил гражданство Франции. На официальные данные об этом обратил внимание Telegram-канал Ateo Breaking. Сам Дуров пока эту информацию не прокомментировал.

В городе Выборг Ленинградской области больная онкологией участница Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда сама сделала себе операцию, не дождавшись плановой помощи из-за положительного теста на ковид. Как пишет врач скорой помощи Виктория Шутова, женщина ножом вскрыла себе живот, чтобы выпустить скопившуюся жидкость, предварительно оставив предсмертную записку. Сейчас она госпитализирована. Власти уже проводят проверку.

В Петербурге с 1 января подорожает проезд на общественном транспорте. Одна поезда в метро обойдется в 65 рублей, а в автобусе — 60 рублей. Это касается разовых билетов. По «Подорожнику» ездить станет также дороже на 4 рубля: 45 и 40 рублей соответственно. При этом по Единой карте петербуржца проезд наоборот подешевеет до 35 рублей, а при оплате мобильным устройством — до 31 рубля.

Украина получит второй транш средств на восстановление экономики от ковида от Международного валютного фонда. Всего за два транша Украина получит по программе stand by 2,8 миллиарда долларов, а конкретно второй транш составит 699 миллионов долларов. Президент Владимир Зеленский в своих соцсетях уже поблагодарил МВФ и заверил, что программа фонда будет реализовываться и в дальнейшем.

Центральный избирательный комитет Чувашии отказался зарегистрировать заявку на референдум о запрете QR-кодов. Ведомство сослалось на формальные несоответствия в заявлении инициативной группы, где не все числа были прописаны словами. Также там указали, что понятия «QR-код» в российском законодательстве нет. Об этом сообщает портал «7х7». Юрист Вячеслав Медведев считает это решение ЦИК Чувашии «позором».

Водителя машины, из которой во время аварии вывалился труп, отпустили домой под подписку о невыезде, передает «Фонтанка». Его обвиняют в укрывательстве убийства — он помогал спрятать труп, но не участвовал в убийстве непосредственно. Напомним, что двумя другими его пассажирами были те самые убийцы, один из которых также признался в другом убийстве и каннибализме. Они отправились в СИЗО.

Роскомнадзор опубликовал список из 13 компаний, которые в соответствии с новым законом о «приземлении» должны будут открыть представительство в России. Это Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likeme (сервис Likee), Viber, Discord, Pinterest, Viber и Twitch. Когда закон только был внесен в Думу, в Telegram уже заявляли, что это по сути требование к компаниям предоставить властям возможных «заложников».

Призер чемпионата Европы по плаванию Виталина Симонова обвиняется в оскорблении полицейских, а её тренер — в сопротивлении сотрудникам полиции. Всё произошло в аэропорту Пулково в Петербурге, где тренер отказался надеть предложенную маску, потребовав респиратор. Пройти с сотрудниками полиции он согласился не сразу и его «заломали», передает «Матч ТВ» рассказ Симоновой. Сама она в это время выругалась на представителей правопорядка.

«Его посадили в камеру, все изъяли и протокол составили через семь часов. Вообще какой-то кошмар. У меня в итоге изъяли телефон»,

— говорит девушка. Она в итоге так и не смогла покинуть город, а сейчас находится под подпиской о невыезде, её ждет визит в Следственный комитет.

В Приморье 41-летний местный житель получил семь суток административного ареста за отказ надеть маску в торговом центре и нецензурную брань в адрес проверяющего. Об этом сообщает местное УМВД.