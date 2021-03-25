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Один из участников ДТП с выпавшим телом признался в людоедстве и ещё одном убийстве

Егор Комаров, признавшийся в двух убийствах, пояснил, что приготовил язык первой жертвы, но ему не понравилось. Он полагает, что надо было пробовать что-то другое

Фото: Telegram-канал 112

Накануне в Ленобласти случилась авария, при которой из багажника одного из авто выпал труп мужчины с почти полностью отрезанной головой. Трое из машины сбежали, но вскоре были задержаны. Убийство было совершено из мести двумя из них, третий просто оказывал услуги перевозки трупа. При этом один из убийц Егор Комаров удивил следователей рассказом о ещё одной своей жертве — мужчине, зарезанном осенью прошлого года в парке Сосновка. Он попробовал его на вкус, но не понравилось — теперь сожалеет.

«Я, вообще, люблю убивать людей, — признался Комаров следователю (цитата по 47news.ru). — Того, в Сосновке я, кстати, зря убил. Он невкусный оказался».

Когда следователи решили ради создания доверительной обстановки снять с подозреваемого наручники, он удивился и предупредил их, что может и загрызть — тогда его поблагодарили за честность и снова надели наручники, но уже за спиной.

Потом он продолжил свой рассказ про убитого в Сосновке — история нового трупа куда примитивней — обычная месть за драку, а первая жертва Комарова была зарезана из любопытства:

«Я давно хотел убить человека, чтобы попробовать его на вкус. Но не решался это сделать, так как было страшно», — объясняет каннибал.

Когда он все же решил сделать задуманное, то пошел «охотиться» в Сосновку. Мужчину он ударил ножом больше 10 раз в область шеи. После того как жертва умерла, он приступил к той части, ради которой всё и затевалось: 

«Я распотрошил ему шею и попробовал кровь и мясо на вкус. Но мясо было трудно отрезать, так как нож был тупой, а жилы мне не понравились».

Комаров рассказал, что с собой взял язык жертвы. Он «нашинковал» и «долго варил в кастрюле с маслом». По готовности людоед попробовал блюдо, но ему не понравилось. Однако каннибал не унывает: «Наверное, другая часть тела мне бы понравилась …».

По данным издания, Комаров из Петербурга, где жил долгое время. Сейчас он живет в Мурино.

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