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В Ленобласти труп выпал из багажника машины после ДТП, подозреваемые в убийстве задержаны

По словам очевидцев, пассажиры после столкновения убежали в лес, а тело осталось лежать у дороги

Фото: Telegram-канал 112

В Ленинградской области автомобиль попал в аварию, в результате чего из багажника выпал труп с перерезанным горлом. Водитель и пассажиры авто скрылись, но позже были задержаны.

Как сообщает РЕН-ТВ, 20 ноября около четырех часов утра перевозивший тело автомобиль Mitsubishi Galant попал в аварию на 25-м километре трассы А-121 «Сортавала». 

По словам очевидцев, пассажиры авто после столкновения бросились бежать и скрылись в лесу, а тело осталось лежать у дороги. В ходе осмотра автомобиля в нем нашли веревку, а также две лопаты. По предварительным данным, преступники хотели отвезти тело в лес и закопать. 

По данным телеграм-канала 112, после инцидента полиция задержала троих мужчин, которых подозревают в убийстве бизнесмена под Петербургом. Сейчас задержанных везут на допрос в Следственный комитет. 

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