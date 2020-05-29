Гаркалина проводили аплодисментами и песней на стихи Тарковского. Сегодня актера хоронят в Москве

В Москве завершилась церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным, после гражданской панихиды он будет похоронен на Миусском кладбище.

Прощание проходило в Учебном театре ГИТИСа в Москве. Более сотни человек пришло проститься с ним, среди них члены семьи покойного, его студенты, друзья и коллеги.

На сцене театре стоял гроб, усыпанный цветами, портрет Гаркалина в окружении цветов стоял в фойе театра.

После завершения церемонии гроб вынесли из здания под аплодисменты.

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Народный артист России Валерий Гаркалин скончался после длительной госпитализации 20 ноября. Среди самых известных работ Гаркалина – роли в фильмах «Ширли-мырли», «Андерсен. Жизнь без любви», «Детки напрокат», а также в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Дом кувырком».