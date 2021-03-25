Неизвестная история. «Есть такая правда, которую знать необязательно»

Двойная симфония – музыки и орудий

– Как было на самом деле?

– Все всегда знали (и в советское время), что это – подвиг ленинградской интеллигенции. И никто не покушался на это.

Оркестр собирал сам Карл Элиасберг, которого привезли на первую репетицию в марте 1942-го на саночках – настолько он был истощён. Глядя на цветущего исполнителя главной роли в это трудно поверить… Элиасбергу помогали в горкоме и обкоме, в руководстве Ленинградского фронта: это действительно была идеологическая задача государственной важности. Принципиально понимать: оркестр ленинградского Радиокомитета, единственный симфонический коллектив, оставшийся в городе, дал в блокаду более 200 (!) концертов. Апофеозом стала Седьмая симфония.

После того, как Элиасберг немного оправился – его с женой (которую никто не арестовывал) поместили в стационар для дистрофиков – ему выдали велосипед, и он объезжал адреса музыкантов. Те, которые он знал, или выяснял у родственников. Запросы на фронт посылались либо через обком, либо через Ленфронт. А с фронтов музыкантов уже по разнарядке отправляли в Ленинград.

Элиасберг сам (или Ольга Берггольц, или кто-то из ведущих) объявлял по радио о наборе в оркестр. Я разговаривала с музыкантами, они рассказывали: «Работаю на заводе, и вдруг слышу по радио: Карл Элиасберг и оркестр Радиокомитета просят явиться всех музыкантов, оставшимся в городе. Желательно, со своими инструментами». По городу были развешены объявления о наборе в оркестр: от прежнего состава после страшной первой блокадной зимы осталось 15 человек.

И именно Элиасберг совершил невероятную вещь – из разрозненных, с разным исполнительским опытом, истощённых музыкантов создал коллектив, который сыграл симфонию на мировом уровне, без скидок на тяготы блокады. Ничего подобного в фильме нет: а ведь квинтэссенция именно в этом. Зато в фильме лейтенант госбезопасности Серегин говорит Элиасбергу: «Мне приказано собрать оркестр, и я его соберу – с вами или без вас».