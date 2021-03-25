125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам

«Только потом понял, что ел мамину кровь»

– Недавно смотрела документальный фильм о блокадном Ленинграде, и меня поразил тот факт, что голодающие жители сдавали кровь для лечения раненых солдат, оборонявших город… Это было добровольно?

– По-разному. Но добровольцев было действительно много – за это давали усиленный паек и даже сливочное масло, о котором в Ленинграде забыли с осени 1941-го.

Я читала воспоминания человека, который мальчиком пережил блокаду. Ему было лет 9-10 в то время. Он пишет, что уже не мог вставать с кровати от голода, а его мама тоже уже еле ходила. И вот однажды она куда-то ушла, вернулась сине-серого цвета, очень долго сидела у буржуйки… А потом протянула ему на пергаментном листке бумаги два кубика масла. Он спросил: «Откуда?» «Я сдала кровь», – ответила мать. Он съел масло и чуть позже даже начал вставать, эти кубики спасли ему жизнь… И вот, ставший взрослым, он пишет: «Только потом я понял, что ел мамину кровь»…