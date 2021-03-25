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Эксперты пояснили, почему требование предъявить паспорт вместе с QR-кодом незаконно

У бизнеса нет полномочий, которые дают право просить у клиентов паспорт для сверки с QR-кодом

Фото: Global Look Press

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева рассказала о том, что в законодательстве есть правовая неопределенность по поводу вопроса проверки паспорта и QR-кода, передает ТАСС

«Государство в определенном плане перекладывает на бизнес исполнение своих личных полномочий, не закрепляя это законодательно. Субъектов малого и среднего бизнеса в настоящий момент интересует алгоритм действий при проверке QR-кода и паспорта лица, которому выдан этот код», – заявила она. 

По словам Авдеевой, бизнес не обладает полномочиями на проверку документов. При этом, человек вынужден предъявлять коммерческой организации паспорт, чтобы получить услугу. 

«Если же говорить о лицах, осуществляющих частную охранную деятельность, действия законов, на них не распространяется. Законом "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" прямо не предусматривается право частного охранника на проверку документов, удостоверяющих личность граждан, там указана лишь возможность требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, а также осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход указанных лиц на объект охраны», – добавила эксперт. 

Как отмечает эксперт по финансам московской «Опоры России», генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев, у бизнеса на данный момент нет полномочий, которые дают право просить у клиентов паспорт для сверки с QR-кодом и в законопроектах этот аспект недостаточно юридически прописан.

«После определенного количества инцидентов, связанных с отказом клиентов предъявить документ для сверки с QR-кодом, подобные ситуации будут носить прецедентный характер и могут повлиять на принятие законов», – считает он. 

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, магазинах и транспорте. Один из них предполагает посещение мест проведения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода о вакцинации, документа о перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации.

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