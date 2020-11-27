Дочь «подруги Путина» Светланы Кривоногих стала амбассадором модного бренда

Елизавете Кривоногих (в Instagram она называет себя Луиза Розова) всего 18 лет. Но ее популярности уже могут позавидовать многие российские звезды. Все - благодаря расследованию о бизнесе ее матери - Светланы Кривоногих, которая является одним из бенефициаров банка «Россия». По слухам, из-за близких отношений с самим Владимиром Путиным.

Похоже, в бизнес решила пойти и Елизавета. Она давно увлекается модой и уже смогла создать собственный бренд одежды — 123th AVE. Расценки - явно не для бедного класса. Рубашка стоит 8 тыс. руб., юбка - и вовсе 12 тыс.

А еще предполагаема дочь Путина стала амбассадором марки Authentic buy, которая обещает своим покупателям подобрать любую вещь сегмента люкс и доставить её «прямиком с лучших мировых подиумов». Правда, в ЕГРЮЛ нет данных о том, что Лиза зарегистрировала ИП или юрлица. Для этого у нее есть партнер. В одном из интервью она называла его «Семеном», однако телефон марки Authentic buy принадлежит другому парню, с которым у девушки очень близкие отношения.

Благодаря приложению Getcontact «Собеседник» выяснил, что зовут его Глеб Ефимов. Мы нашли его страницу в Instagram, у которой всего 781 подписчик (у Лизы их - больше 80 тыс.) Как и Кривоногих, молодой человек не публикует фотографии своего лица. На одном из снимков он в кепке модного бренда Celine, на другом - в футболке от Jil Sander. В комментариях Лиза и Глеб шлют друг другу сердечки.

— Можно к вам подсесть? - спрашивает девушка, на что тот ей отвечает: «Мусик».