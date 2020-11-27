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Дочь «подруги Путина» Светланы Кривоногих стала амбассадором модного бренда

Девушка пока не регистрирует ИП, как и ее близкий друг

Фото: Instagram Luizaroz

Елизавете Кривоногих (в Instagram она называет себя Луиза Розова) всего 18 лет. Но ее популярности уже могут позавидовать многие российские звезды. Все - благодаря расследованию о бизнесе ее матери - Светланы Кривоногих, которая является одним из бенефициаров банка «Россия». По слухам, из-за близких отношений с самим Владимиром Путиным. 

Похоже, в бизнес решила пойти и Елизавета. Она давно увлекается модой и уже смогла создать собственный бренд одежды — 123th AVE. Расценки - явно не для бедного класса. Рубашка стоит 8 тыс. руб., юбка - и вовсе 12 тыс. 

А еще предполагаема дочь Путина стала амбассадором марки Authentic buy, которая обещает своим покупателям подобрать любую вещь сегмента люкс и доставить её «прямиком с лучших мировых подиумов». Правда, в ЕГРЮЛ нет данных о том, что Лиза зарегистрировала ИП или юрлица. Для этого у нее есть партнер. В одном из интервью она называла его «Семеном», однако телефон марки Authentic buy принадлежит другому парню, с которым у девушки очень близкие отношения. 

Благодаря приложению Getcontact «Собеседник» выяснил, что зовут его Глеб Ефимов. Мы нашли его страницу в Instagram, у которой всего 781 подписчик (у Лизы их - больше 80 тыс.) Как и Кривоногих, молодой человек не публикует фотографии своего лица. На одном из снимков он в кепке модного бренда Celine, на другом - в футболке от Jil Sander. В комментариях Лиза и Глеб шлют друг другу сердечки.

— Можно к вам подсесть? - спрашивает девушка, на что тот ей отвечает: «Мусик».

Фото: Instagram

Судя по всему, модный бизнес подтолкнул Глеба обратиться за помощью в одну из юридических компаний. В одном из телефонов он назван ее клиентом. Впрочем, судя по данным системы СПАРК, юрлицо он тоже пока не зарегистрировал. 

Теги: #бизнес, #Путин

Рубрика: Общество

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