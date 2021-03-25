Марина Хлебникова пришла в себя

Марина Хлебникова вернулась в сознание. Несколько часов назад певицу, получившую сильные ожоги во время пожара, сняли с аппарата ИВЛ. По словам докторов, её состояние стабильно-тяжёлое, температура 38,5°.

У артистки ожог дыхательных путей 2-й степени. Питание она получает через зонд, ест, как нам сообщили врачи, хорошо. Марина в сознании, адекватна, но до перевода в палату пока далеко.

– Только родственники почему-то не интересуются состоянием больной, – сетует врач.