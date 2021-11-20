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Задержаны 12 человек, вышедшие поддержать «Мемориал». В том числе один из его основателей

Задержанных поместили в автозак, в котором нельзя было соблюдать социальную дистанцию

Фото: Instagram @vasilevsss

Полиция задержала в общей сложности 12 активистов, которые вышли с пикетами в поддержку правозащитной организации «Мемориал»* на Пушкинскую площадь в Москве. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на свою журналистку Викторию Ивлеву, которая также оказалась среди задержанных как участник акции.

Одним из первых был задержан один из основателей «Мемориала» Юрий Самодуров. Журналистка утверждает, что он уже неделю стоял там с плакатом, и сегодня должен был передать его ей, но из-за непогоды не стал класть его на землю, а передал из рук в руки: «За это нас тут же задержала ненасытная толпа полицейских, которая стояла и, кажется, ждала этого момента, караулила нас», — пояснила Ивлева.

После этого на Пушкинскую пришли и другие протестующие. Некоторые из них также поддерживали «Мемориал»*, а другие просто требовали свободу политическим заключенным. Их тоже посадили в автозак, где, по словам журналистки, не было места для такого количества заключенных. Соблюдать социальную дистанцию в таких условиях было невозможно.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

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