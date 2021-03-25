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«Не хочу, чтобы ходячая биологическая бомба угрожала мне и моим близким»: эксперт о введении QR-кодов

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович прокомментировала «Собеседнику» законопроект о «кодировании» России

Фото: АГН "Москва"

-Сейчас все ожесточено спорят, нужны ли нам QR-коды?

- Коды нужны как идентификация системы вакцинированных либо переболевших. А если люди это воспринимают как угрозу их свободе, то я могу сказать, что свобода каждого из нас ограничивается свободой окружающих. Если человек хочет быть свободным в своем праве заражать или убивать окружающих, то его нужно ограничивать в этом праве. Я не хочу, чтобы ходячая биологическая бомба угрожала мне и моим близким. Сообщество людей с кодами является менее опасным, чем сообщество непривитых и непереболевших людей, у которых нет иммунитета.

Сообщения, что ситуация улучшается, на самом деле не отвечают действительности. Она улучшается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, но в регионах численность активных случаев заболевания растет.

-Но что будет с теми, кто не вакцинировался и не собирается?

-- Нужно пойти и вакцинироваться. Бесплатно и доступно. Нет кода - значит, ты никаким образом не сообщил, что ты безопасен для окружающих. Если человек переболел бессимптомно, сейчас обсуждается вопрос о присвоении QR по уровню антител. Но на мой взгляд, это очень неоднозначная мера, я не ее сторонник. Антитела очень разные, и их количество не говорит о способности защитить вас от заболевания. Но если будут выдавать — значит, будут. Но на мой взгляд, лучше сделать прививку.

-Что по этому поводу говорит мировой опыт?

﻿﻿﻿- В мире применяются очень жесткие меры. У нас рядом Китай, где, как вы видите, закрывают многомиллионный город из-за одного случая заражения. Своя история - в Европе, где вводятся и гринпассы, и ковидные паспорта — каждая страна это по-своему решает. Но в любом случае, в странах Юго-Восточной Азии, где никто не спрашивает, хочешь или не хочешь ты вакцинироваться, ты просто обязан, ситуация выглядит значительно лучше.

Мы сейчас занимаем 96-е место в мире по уровню вакцинации, это стыдно. В России 3,6% от общего числа зараженных в мире, при этом 5,4% - от всех смертей. Это говорит о том, что в России ситуация более фатальна, и это результат чрезмерной мягкости в отношении мер информирования, защиты и введения ограничений.

Валерий Федоров :"Не надо нас пугать какими-то загадочными антиваксерами"
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