Валерий Федоров :"Не надо нас пугать какими-то загадочными антиваксерами"

ВЦИОМ выявил настроения людей по отношению к вакцинации. 38% россиян, согласно исследованию, уже вакцинированы. 62% не поставили прививку, причем позиции невакцинированных граждан разделились почти поровну: 31% допускает для себя возможность вакцинации и 31% не готовы согласиться на процедуру.

-Не надо нас пугать какими-то загадочными антиваксерами, - объясняет NEWS.ru статистику глава ВЦИОМ Валерий Федоров. - Конечно, они есть, но их очень мало. И, конечно, навесить на них все грехи и объявить их виновниками того, что 60% россиян до сих пор не вакцинировано — ну это просто смешно. Убеждённых антипрививочников — 10–15%. С ними разговаривать смысла особого нет, потому что это люди с чётко выраженной позицией. Как уж она сформировалась, это другой вопрос. Может, есть собственный негативный опыт, неудачно сделали прививку себе или, не дай бог, детям. Поэтому таких людей не убедишь, никакие рациональные аргументы здесь не сработают.

При этом глава ВЦИОМ считает, что властям нужно действовать убеждением, а не репрессиями.

-С этой группой надо наладить нормальную дискуссию, неполитизированную, неэмоциональную. Без угроз и запугивания. Нам всем и так страшно. Одни боятся умереть от коронавируса, а другие боятся умереть от прививки. Разные страхи. И пытаться тех, кто боится прививки, запугивать смертью от коронавируса, контрпродуктивно. Нужен очень доходчивый, очень внимательный, уважительный разговор, — считает руководитель исследовательского центра.