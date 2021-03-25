13-летний мальчик дозвонился до Путина и попросил корову. Минсельхоз отправил его заняться бизнесом
Как чиновникам пришла идея предложить ребенку «Агростартап», непонятно, но после внимания СМИ корову ему все же дадут
Алёша из Якутии звонил на «Прямую линию» президента Путина ещё летом, на следующий день после того как в ходе несчастного случая погибла корова его семьи, во многом помогавшая им зарабатывать на жизнь. Хотя в прямой эфир 13-летний мальчик не вышел, запрос ребенка был перенаправлен диспетчером в Минсельхоз Якутии, откуда, спустя несколько месяцев пришел неожиданный ответ — Алеше там предложили принять участие в «Агростартапе».
«Узнав о его звонке президенту, была очень удивлена, но еще больше меня удивил ответ Минсельхоза, предложившего ребенку участвовать в программе «Агростартап», — говорит тетя Алеши Лена Игнатьева местному изданию Sakhaday. — Насколько я знаю, участник должен быть совершеннолетним, иметь крестьянское хозяйство, подпадать под множество требований. Похоже, что просто отмахнулись, и уже отрапортовали, что помогли».
После публикации этого материала в СМИ, а также после того как журналисты выяснили, что семья в результате пожара уже несколько лет живет в гараже, ситуация резко изменилась. Региональный Минсельхоз созвал экстренное совещание, на котором решилась судьба просьбы к президенту.
В итоге, когда историю рассказали на федеральном уровне, чиновники пришли к выводу, что мальчику корову дать нужно. «Вопрос с приобретением коровы семье Алеши Сокольникова решен, на днях семье передадут корову от СХПК "Мындагай", также постараемся решить вопрос улучшения жилищных условий семьи. Данный вопрос беру под личный контроль», — отрапортовал и.о. главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев.
В свою очередь в Минсельхозе попытались объяснить, как 13-летнему мальчику пришло приглашение принять участие в «Агростартапе» — по их словам, они намеревались заключить с семьей соцконтракт по одной из программ Минтруда, однако это намерение чиновников из первого ответа Алеше вовсе не следовало.