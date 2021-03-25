13-летний мальчик дозвонился до Путина и попросил корову. Минсельхоз отправил его заняться бизнесом

Алёша из Якутии звонил на «Прямую линию» президента Путина ещё летом, на следующий день после того как в ходе несчастного случая погибла корова его семьи, во многом помогавшая им зарабатывать на жизнь. Хотя в прямой эфир 13-летний мальчик не вышел, запрос ребенка был перенаправлен диспетчером в Минсельхоз Якутии, откуда, спустя несколько месяцев пришел неожиданный ответ — Алеше там предложили принять участие в «Агростартапе».

«Узнав о его звонке президенту, была очень удивлена, но еще больше меня удивил ответ Минсельхоза, предложившего ребенку участвовать в программе «Агростартап», — говорит тетя Алеши Лена Игнатьева местному изданию Sakhaday. — Насколько я знаю, участник должен быть совершеннолетним, иметь крестьянское хозяйство, подпадать под множество требований. Похоже, что просто отмахнулись, и уже отрапортовали, что помогли».

После публикации этого материала в СМИ, а также после того как журналисты выяснили, что семья в результате пожара уже несколько лет живет в гараже, ситуация резко изменилась. Региональный Минсельхоз созвал экстренное совещание, на котором решилась судьба просьбы к президенту.

В итоге, когда историю рассказали на федеральном уровне, чиновники пришли к выводу, что мальчику корову дать нужно. «Вопрос с приобретением коровы семье Алеши Сокольникова решен, на днях семье передадут корову от СХПК "Мындагай", также постараемся решить вопрос улучшения жилищных условий семьи. Данный вопрос беру под личный контроль», — отрапортовал и.о. главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев.

В свою очередь в Минсельхозе попытались объяснить, как 13-летнему мальчику пришло приглашение принять участие в «Агростартапе» — по их словам, они намеревались заключить с семьей соцконтракт по одной из программ Минтруда, однако это намерение чиновников из первого ответа Алеше вовсе не следовало.