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Вчера, в 22:36

В США суд присяжных оправдал гражданского, застрелившего двух американцев во время протестов

17-летний юноша был одним из добровольцев, которые приехали защищать объятый протестами город от вандалов

Фото: Global Look Press

Кайл Риттенхаус в зале суда

17-летний Кайл Риттенхаус не должен нести никакой юридической ответственности за смерть двух участников акции протеста против дискриминации чернокожего населения в августе 2020 года 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хабер, которых он застрелил, а также за огнестрельное ранение 36-летнего Гайге Гросскройца. Такое решение вынес суд присяжных в городе Мэрисон штата Висконсин, передает ТАСС.

Риттенхаус приехал в город Кеноша в Висконсине в составе добровольческого отряда, задачей которого была помощь сотрудникам правоохранительных органов в защите учреждений от вандалов. Тогда в городе проходили массовые акции протеста, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.

У юноши была винтовка и он воспользовался ей, когда почувствовал угрозу со стороны протестующих — застрелил Розенбаума и Хабера, а также ранил Гросскройца. У последнего в руке в этот момент был пистолет. Все участники конфликта были белыми.

Присяжные признали, что Риттенхаус невиновен, оправдав его по всем пунктам обвинения. Трансляция заседания суда велась в прямом эфире. В США это судебное разбирательство для многих имело символическое значение: общество раскололось на тех, кто счел, что юноша должен понести ответственность, так как убил мирных протестующих и тех, кто поддерживает вторую поправку и право на самооборону.

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