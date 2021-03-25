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AstraZeneca собирается зарегистрировать свою вакцину от COVID-19 в России

Когда именно это произойдет, не уточняется

Фото: Global Look Press

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca планирует подать заявку в Минздрав России на регистрацию своей вакцины от коронавируса в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в РФ», – сказано в сообщении компании. 

Когда именно это произойдет, не уточняется. 

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что иностранные производители вакцин от коронавируса могут направить заявку в Минздрав РФ для одобрения их препаратов в России. Пока это планирует сделать только фармкомпания AstraZeneca, которая, как отмечает Дмитриев, стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин.

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