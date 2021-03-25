AstraZeneca собирается зарегистрировать свою вакцину от COVID-19 в России

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca планирует подать заявку в Минздрав России на регистрацию своей вакцины от коронавируса в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в РФ», – сказано в сообщении компании.

Когда именно это произойдет, не уточняется.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что иностранные производители вакцин от коронавируса могут направить заявку в Минздрав РФ для одобрения их препаратов в России. Пока это планирует сделать только фармкомпания AstraZeneca, которая, как отмечает Дмитриев, стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин.