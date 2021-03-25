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В России зафиксировали новый антирекорд смертности от COVID-19

Прежний рекорд был зафиксирован накануне

Фото: Pixabay

За последние сутки в России от коронавируса погибли 1 254 пациента, это максимум за все время пандемии, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

За 18 ноября в стране выявлено 37 156 новых случаев COVID-19, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки еще 36 004 человека.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714), Московской области (1777), Самарской области (1764), а также в Краснодарском крае (903) и в Крыму (884).

За весь период пандемии в России выявлено 9 257 068 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека.

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