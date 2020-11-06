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«Это политическая расправа!» Что говорят россияне о деле Рашкина после его признания в убийстве лося

Депутата коммуниста Валерия Рашкина остановили в лесу в конце октября, в его багажнике нашли мертвого разделанного лося

Фото: Telegram-канал Baza

Сегодня ночью депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин выложил видеообращение, в котором он признался в убийстве лося и заявил, что стал жертвой обстоятельств и это была спланированная провокация против него. Сейчас Рашкина хотят лишить депутатской неприкосновенности. 

По мнению многих пользователей соцсетей, это действительно была «подстава» и охота на самом деле велась на политика.

«Зачем человек соврал что есть разрешение на охоту. Его попросили это сделать???» – пишут россияне в ответ на заявления политика о том, что, со слов его друзей, разрешение на охоту было (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.)

«"Ошибка Немцова", отдыхал, зная что за ним охота»; 

«Валерий Фёдорович, не падайте духом. Ваши прошлые дела говорят, что вы честный человек. Подставили Вас, конечно, грамматно»; 

«Чтобы там ни произошло, мы знаем, что без "госзаказа" не обошлось. Держитесь! Мы Вам верим. И Вы нам очень нужны, не сдавайтесь, не падайте духом!» – пишут россияне слова поддержки Рашкину. 

«Это не стечение обстоятельств, это конкретная подстава, вы же в курсе на вас зуб точат, нельзя никому верить, нужно все всегда проверять!!!»;

«Ну, молодец что признался. Я вообще против убийств животных. Но данное дело яйца выеденного не стоит. Не подставили бы с лосём, подставили бы по другому делу. Если идёшь против системы, нужно быть предельно аккуратным»;

«Единороссы страну за бесценок распродают и никому из федеральных каналов дела до этого нет... А тут целый лось!»; 

«Самого оппозиционного депутата Госдумы от самой оппозиционной на данный момент партии задержали в лесу, при массовом скоплении ФСБшников, гайцов и провластных журналюг. "Нисколько не подстава" их целью убрать невыгодного властям политика»; 

«Неужели Валерий Федорович не понимал, что за ним ведется пристальное наблюдение и власть только ждет того момента, когда он оступится ? Жалко хорошего мужика. Могут и в тюремный застенок отправить»; 

«"Лось" это лакмусовая бумажка, которая в нашей среде отделит борцов против режима, от его пособников. Обсуждать или осуждать Рашкина, тоже самое, что и осуждать или обсуждать Ленина, за приезд в Россию в запломбированном вагоне. Вообще то Ленин то же иногда охотился», – пишут пользователи Youtube в комментариях под обращением Валерия Рашкина. 

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