Экс-главу фан-клуба «Спартака», который избил журналиста, отпустили из СИЗО под залог

Мосгорсуд освободил из под ареста под залог в размере 1 млн рублей экс-главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, избившего журналиста РБК Александра Щеголова. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

20 октября Валентин Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щёголева, который брал комментарии у зрителей матча, и несколько раз ударил его в голову. После этого Коршунова задержали, отправили в СИЗО на два месяца и обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Тогда сообщалось, что против него могут завести уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности с применением насилия.