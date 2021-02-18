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Экс-главу фан-клуба «Спартака», который избил журналиста, отпустили из СИЗО под залог

20 октября Валентин Коршунов напал на журналиста РБК и несколько раз ударил его в голову

Фото: Facebook Валентин Коршунов

Мосгорсуд освободил из под ареста под залог в размере 1 млн рублей экс-главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, избившего журналиста РБК Александра Щеголова. Об этом сообщает РЕН-ТВ

20 октября Валентин Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щёголева, который брал комментарии у зрителей матча, и несколько раз ударил его в голову. После этого Коршунова задержали, отправили в СИЗО на два месяца и обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Тогда сообщалось, что против него могут завести уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности с применением насилия. 

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