Экс-главу фан-клуба «Спартака» отправили в СИЗО. Он ударил журналиста в лицо
Мужчину уже оштрафовали за драку и будут судить за воспрепятствование работе журналиста
Против бывшего руководителя фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова могут завести уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности с применением насилия. Об этом просит следователь столичного СК, пишет канал «Осторожно, новости».
20 октября Коршунов несколько раз ударил в голову журналиста РБК Александра Щёголева, который брал комментарии у зрителей матча.
Драку быстро разняла служба безопасности клуба и коллеги Щёголева. Позже медики установили, что агрессор был в состоянии опьянения. Его оштрафовали на 5000 рублей и запретили два года появляться на матчах.
Сейчас Валентин Коршунов находится в СИЗО. По упомянутой статье ему грозит до шести лет лишения свободы.