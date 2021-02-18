Экс-главу фан-клуба «Спартака» отправили в СИЗО. Он ударил журналиста в лицо

Против бывшего руководителя фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова могут завести уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности с применением насилия. Об этом просит следователь столичного СК, пишет канал «Осторожно, новости».

20 октября Коршунов несколько раз ударил в голову журналиста РБК Александра Щёголева, который брал комментарии у зрителей матча.