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В Госдуме просят ввести обязательные QR-коды для входа в зал заседаний

«С себя надо начинать», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители правительства должны проходить на заседания Думы и комитетов по QR-коду о вакцинации от COVID-19, передает ТАСС

По словам Володина, если у официального представителя кабмина, выступающего докладчиком от кабинета министров по законопроекту, цифрового пропуска не будет, его не пустят в зал заседаний и предложат отправить в палату другого представителя.

«Уважаемые коллеги, мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Обращаю ваше внимание: в зал пленарных заседаний представители от правительства должны приходить с QR-кодом», – сказал спикер. 

Он также напомнил, что ранее в правительстве внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. «С себя надо начинать», - отметил Володин. 

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые определяют порядок введения в России QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Согласно законопроектам, по QR-кодам будут пускать в общественные места, международный и междугородний транспорт. 

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