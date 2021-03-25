Переменная облачность, до минус одного: прогноз погоды в Москве и Подмосковье

В столице и Подмосковье в среду, 17 ноября ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до +2 градусов, по области прогнозируют от –1 до +3. Ветер западный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днём погода в Московском регионе ещё будет подвластна Скандинавскому антициклону, центр которого постепенно смещается к юго-востоку, оставляя Московию на своей северной периферии», – говорится в сообщении. Атмосферное давление будет повышенное, содержание кислорода – в пределах нормы. Геомагнитный фон ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Отмечается, что для метеочувствительных людей это погода спастического типа. Внимательными к своему самочувствию рекомендуют быть страдающим вегетососудистой дистонией, гипо- и гипертоникам, а также людям с ишемической болезнью сердца, психоэмоциональными и вегетативными расстройствами.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что к концу недели в столичном регионе выпадет снег, в городе и по области образуются сугробы.