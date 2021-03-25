Думали, что пандемия завершится через год, но ошиблись: Кремль о продлении эпидправил по COVID-19 до 2024-го

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса до 2024 года, передает РИА Новости.

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно», – заявил Песков.

По его словам, во многих странах действия санитарных правил увеличили на длительный период из-за резких скачков заболеваемости. Это было сделано для того, чтобы не делать этого многократно.

«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, что это чисто техническое решение», – добавил пресс-секретарь.

Накануне главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о продлении правил «Профилактики новой коронавирусной инфекции» до 2024 года. В документе также говорится о том, что прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не будут подлежать двухнедельной изоляции в случае контакта с зараженными.