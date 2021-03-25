Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:53

Думали, что пандемия завершится через год, но ошиблись: Кремль о продлении эпидправил по COVID-19 до 2024-го

По словам Дмитрия Пескова, во многих странах сроки действия санитарных правил увеличили, чтобы не делать это многократно

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса до 2024 года, передает РИА Новости

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно», – заявил Песков. 

По его словам, во многих странах действия санитарных правил увеличили на длительный период из-за резких скачков заболеваемости. Это было сделано для того, чтобы не делать этого многократно.

«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, что это чисто техническое решение», – добавил пресс-секретарь. 

Накануне главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о продлении правил «Профилактики новой коронавирусной инфекции» до 2024 года. В документе также говорится о том, что прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не будут подлежать двухнедельной изоляции в случае контакта с зараженными.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 6 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Общество 13 минут назад

В Госдуму внесли законопроект о признании СМИ иноагентами только по решению суда

Общество 27 минут назад

Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн попал в реанимацию из-за сердечного приступа

Общество 30 минут назад

«Закодировать всю страну»: проблему с введением QR-кодов передадут регионам

Общество 1 час назад

У проректора РАНХиГС прошли обыски в связи с делом Марины Раковой

Общество 1 час назад

Поклонская: QR коды нарушают не только Конституцию, но и базовые права человека

Общество 2 часа назад

В Госдуме просят ввести обязательные QR-коды для входа в зал заседаний

Политика 2 часа назад

«Молчи, ростовский валенок!» КПРФ пожалуется в комиссию по этике из-за оскорблений от Жириновского

Общество 3 часа назад

Электронный «контролер» для любителей быстрой езды

Общество 3 часа назад

Поклонская получила наказание от прокуратуры за выход с портретом Николая II на Бессмертный полк

Без рубрики 4 часа назад

Пожар на заводе пластиковых изделий в Серпухове локализовали на площади почти 3 тыс. кв. м. Видео

Общество 5 часов назад

Во Владивостоке против депутата краевого Заксобрания завели дело о педофилии

Общество 5 часов назад

Тонкая грань в деле Шпигеля: эксперты о системе заточения больных в СИЗО

Политика 6 часов назад

В Приморье к депутату Заксобрания от КПРФ пришли с обыском, сообщается о его задержании

Общество 7 часов назад

Москва помирила Баку и Ереван, Miramax судится с Тарантино: главное к утру 17 ноября

Общество 8 часов назад

Переменная облачность, до минус одного: прогноз погоды в Москве и Подмосковье

Политика 15 часов назад

«Азербайджан вошел на территорию Армении»: Дубнов предупредил о риске новой войны между странами

Общество 16 часов назад

«Ведомства сами нагнетают повестку»: политолог поразился попыткам властей ввести QR-коды

Политика 17 часов назад

Ереван заявил, что российское посредничество помогло урегулировать конфликт с Баку

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика