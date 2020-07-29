Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:50

На МКС нашли новое возможное место утечки воздуха в модуле «Звезда»

Об утечке на Международной космической станции стало известно летом прошлого года

Фото: Global Look Press

Космонавт Петр Дубров нашел в российском сегменте Международной космической станции (МКС), где идет утечка воздуха, еще одно подозрительное место.

«Там обнаружилось подозрительное место. Я занимался его фотографированием под микроскопом с увеличительными стеклами», – цитирует Дуброва «Интерфакс».

В августе 2020 года на МКС была выявлена утечка воздуха, ее локализовали в переходной камере модуля «Звезда» в российском сегменте станции. В октябре 2020-го космонавты нашли первую трещину размером около 4 см и заделали ее подручными средствами. Полностью утечку остановить не удалось.

Космонавт Антон Шкаплеров рассказал о впечатлениях от работы над фильмом «Вызов»
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 4 дня назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Политика 3 минуты назад

Депутат Енгалычева: 80% россиян против принятия закона о QR-кодах

Политика 49 минут назад

Путин «обнулил» директора ФСБ. Сегодня ему исполняется 70, но он никуда не уходит

Без рубрики 1 час назад

Сильнейший снегопад в Китае

Общество 1 час назад

Названы самые популярные туристические направления, которые россияне выбирают на Новый год

Политика 1 час назад

Кремль: У «Мемориала» «давным-давно» проблемы с законом – «это хорошо известный факт»

Политика 1 час назад

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова объявили в розыск из-за «сокрытия» второго гражданства

Расследование 1 час назад

Дорого, но не здорово: Кто зарабатывает на лекарствах от коронавируса

Расследование 1 час назад

Говядина с сальмонеллой: Расследование о том, кто и как кормит российскую армию

Общество 2 часа назад

Подробности взрыва в Ливерпуле: таксист предотвратил теракт, заперев смертника в машине

Общество 2 часа назад

Минфин намерен со следующего года повысить цены на крепкий алкоголь

Общество 2 часа назад

Для бывшего главы «Томета» Владимира Чаброва нашли дело. Уголовное

Общество 4 часа назад

Отец Алины Кабаевой едва не стал иноагентом

Происшествия 5 часов назад

В Москве полиция проводит проверку по факту обстрела основателя группы «Ногу свело!»

Общество 7 часов назад

Взрывы в Липецке и Ливерпуле, новая трасса в Подмосковье за 60 млрд: главное к утру 15 ноября

Общество 8 часов назад

До минус четырех и пасмурно: погода в столичном регионе

Общество 21 час назад

В монастырь за Навального

Общество 21 час назад

Непривитые смогут выходить из дома только за продуктами, в аптеку и на работу: В Австрии вводят локдаун

Общество 22 часа назад

Поклонская сообщила о беспокойстве за себя и дочь после публикаций СМИ о ее квартире

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика