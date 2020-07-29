На МКС нашли новое возможное место утечки воздуха в модуле «Звезда»

Космонавт Петр Дубров нашел в российском сегменте Международной космической станции (МКС), где идет утечка воздуха, еще одно подозрительное место.

«Там обнаружилось подозрительное место. Я занимался его фотографированием под микроскопом с увеличительными стеклами», – цитирует Дуброва «Интерфакс».

В августе 2020 года на МКС была выявлена утечка воздуха, ее локализовали в переходной камере модуля «Звезда» в российском сегменте станции. В октябре 2020-го космонавты нашли первую трещину размером около 4 см и заделали ее подручными средствами. Полностью утечку остановить не удалось.