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Космонавт Антон Шкаплеров рассказал о впечатлениях от работы над фильмом «Вызов»

По словам космонавта, участвовавшего в съемках киноленты Клима Шипенко на МКС, в целом процесс ему понравился

Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, принявший участие в съемках фильма Клима Шипенко «Вызов» на Международной космической станции (МКС), рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе работы в составе кинокоманды.

Интервью с космонавтом опубликовало агентство ТАСС.

По словам Шкаплерова, проблемы возникали, в основном, из-за постоянной смены освещения на станции.

Поскольку рассветы и закаты происходят на МКС каждые 45 минут, режиссер был вынужден выстраивать свет за счет искусственного освещения. «То есть ему постоянно приходилось включать те или иные светильники, направлять их в определенную сторону, чтобы когда люди будут смотреть фильм на экране, они не заметили изменения светотеневой обстановки», – отметил космонавт.

Кроме того, с проблемами космонавтам пришлось столкнуться в связи с необходимостью учить текст, а также снимать много дублей.  

Как рассказал Шкаплеров, первое чем занялись он и его коллега Петр Дубров после того как съемочная группа покинула станцию, – это сон. «Расстыковка проходила ночью, и мы только под утро (около шести утра) пошли спать. Поэтому первое, что мы сделали, – выспались, учитывая, что 12 дней съемок на станции проходили в очень плотном графике, нам приходилось съемками заниматься не только в рабочее, но и в свое личное время. Подустали», – признался Шкаплеров. Затем, по его словам, космонавты начали приводить станцию в порядок. «Ведь за время работы киноэкипажа российский сегмент был адаптирован для съемок, очень много предметов и оборудования перемещалось из одного модуля в другой, было необходимо привести все в соответствие с базой данных, которая находится на станции», – пояснил он.

В целом, отметил Шкаплеров, участвовать в работе над фильмом ему было очень интересно.

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