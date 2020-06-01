Шипенко заявил, что решил снять самый кассовый отечественный фильм в истории

Состоялась пресс-конференция режиссёра фильма «Вызов» Клима Шипенко, который вместе с актрисой Юлией Пересильд летал для съёмок на Международную космическую станцию.

Во-первых, журналисты попросили его назвать дату премьеры фильма, который является совместным проектом Первого канала и Роскосмоса.

«На этот вопрос пока у нас нет ответа, - сказал Шипенко. - Я думаю, что фильм будет делаться ещё до конца следующего года, а дальше продюсеры вместе с прокатчиками выберут дату релиза, которая идеально подходит для этого фильма. Я думаю, что дата будет известна где-то в начале следующего года».

Но главное заявление Шипенко сделал о кассовых сборах фильма.

«У меня есть ожидания, что фильм окупится, и они не беспочвенные. Интерес не только со стороны кинематографической общественности, но и людей, ведь пишут нам из разных стран. Если кино выходит на мировой уровень, оно способно окупить этот бюджет», - заявил он.

Так в чем же подвох этого заявления? А в том, что полет Шипенко и Пересильд на МКС обошёлся, по меньшей мере, в 100 миллионов долларов. Это более 7 миллиардов рублей. А сколько средств ещё уйдёт на остальную работу…

В то же время, самый кассовый на данный момент отечественный фильм «Холоп» собрал в прокате чуть больше трёх миллиардов рублей. Таким образом, исходя из заявления Шипенко, он намерен снять самый кассовый отечественный фильм в истории, причём придётся переплюнуть предыдущего лидера более, чем в два раза.