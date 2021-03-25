Поклонская сообщила о беспокойстве за себя и дочь после публикаций СМИ о ее квартире

Экс-депутат и прокурор, назначенная послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская написала пост в своем Instagram о том, что после публикаций сведений о ее квартире в Москве, ее точный адрес могут получить люди, желающие совершить преступление в отношении нее. Ранее СМИ сообщали, что Поклонская и ее дочь получили в собственность от государства квартиру в Москве стоимостью более 50 млн рублей.

«После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней «сенсации» о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти (с учётом того, что я бы никогда не смогла приобрести себе жильё, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность какое-либо жильё от государства – ни российского, ни украинского) какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому – в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много», – пишет Поклонская.

Она напомнила, что после «Крымской весны» возникали попытки лишить ее жизни, и даже выкрасть ее ребёнка, но всё хорошо заканчивалась. Посол также отметила, что у нее маленькая семья и есть только дочь и ранее она никогда не получала в собственность жилье от государства. Она добавила, что никогда не смогла бы приобрести жилье, необходимое для работы в Москве.

«С учётом изложенного, как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне», – заключила она.